إجلاء 195 شخصًا من السودان إلى جدة

النصر يسعى لاستعادة الانتصارات المعتمرون يسعون تحت زخات المطر وفاة 7 في حريق قطار ركاب جنوب باكستان دوري أبطال آسيا اللقب الغائب عن دياز السعودية تجلي 2991 شخصًا من السودان ينتمون لـ 80 جنسية وظائف شاغرة في روشن العقارية وظائف نسائية شاغرة في قوات الأمن الخاصة وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة بكلية محمد بن سلمان للإدارة مجندات سعوديات يساعدن الأطفال والعائلات للنزول من سفينة جلالة الملك مكة
استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الجمعة 195 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.
فيديو | وصول سفينة جلالة الملك "مكة" التي تقل رعايا من السودان إلى جدة #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/EhxeIXKJ3w
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 28, 2023
وقد توزعت الجنسيات بين الدول التالية التالية: (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، واندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا، وسوريا).
وقد تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك “مكة”، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2991 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2872 شخصاً ينتمون لـ 80 جنسية).