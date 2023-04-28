إجلاء 195 شخصًا من السودان إلى جدة

استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الجمعة 195 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

فيديو | وصول سفينة جلالة الملك "مكة" التي تقل رعايا من السودان إلى جدة #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/EhxeIXKJ3w — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 28, 2023

جنسيات الرعايا

وقد توزعت الجنسيات بين الدول التالية التالية: (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، واندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا، وسوريا).

سفينة جلالة الملك مكة

وقد تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك “مكة”، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2991 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2872 شخصاً ينتمون لـ 80 جنسية).