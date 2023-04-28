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رعايا 16 دولة عبر سفينة جلالة الملك مكة

إجلاء 195 شخصًا من السودان إلى جدة

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ صباحاً
إجلاء 195 شخصًا من السودان إلى جدة
المواطن - واس

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استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الجمعة 195 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

 

جنسيات الرعايا

وقد توزعت الجنسيات بين الدول التالية التالية: (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، واندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا، وسوريا).

سفينة جلالة الملك مكة

وقد تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك “مكة”، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2991 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2872 شخصاً ينتمون لـ 80 جنسية).

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