ماريغا وإيغالو يقودان تشكيل الهلال المتوقع ضد أوراوا إجلاء 65 شخصاً من رعايا إيران عبر سفينة “أمانة” السعودية إلى جدة النهائي القاري الخامس لـ الهلال على ملعب الملك فهد الدولي خلال أسبوع.. ضبط 10606 مخالفين بينهم 10 متورطين بجرائم مخلة بالشرف الخارجية: ارتفاع أعداد من تم إجلاؤهم من السودان إلى 4879 شخصاً الهلال يسعى لتعزيز رقمه القياسي بدوري الأبطال بوسكيتس حائر بسبب العرض السعودي أسعار النفط تهبط في أسبوع وسط مخاوف حول تراجع الطلب جنديات سعوديات يستقبلن بالورد ركاب سفينة “أمانة” المؤسسة العامة للري تعلن عن وظائف شاغرة
وصل إلى مدينة جدة، صباح اليوم السبت، 65 شخصاً من رعايا إيران عبر سفينة “أمانة” السعودية إلى قاعدة الملك فيصل البحرية قادمين من السودان، وفقاً لـ”العربية”.
ووصلت صباح اليوم، السفينة “أمانة” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة وعلى متنها أكبر عدد من الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان، وعددهم 1982 شخصًا من أكثر من 17 جنسية حول العالم.
فيديو | 1982 شخصا من أكثر من 17 جنسية حول العالم..
جانب من وصول السفينة "أمانة" وعلى متنها أكبر عدد من الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/PmUPjgvwkc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2023
وفور وصولهم رفع ركاب سفينة “أمانة” أياديهم بالتحية لرجال القوات البحرية الملكية السعودية بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادمين من السودان.
فيديو | ركاب سفينة "أمانة" يرفعون أياديهم بالتحية لرجال القوات البحرية الملكية السعودية بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل في جدة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/Dr9V7XYZbW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2023