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قادمين من السودان

إجلاء 65 شخصاً من رعايا إيران عبر سفينة “أمانة” السعودية إلى جدة

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ مساءً
إجلاء 65 شخصاً من رعايا إيران عبر سفينة “أمانة” السعودية إلى جدة
المواطن - فريق التحرير

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وصل إلى مدينة جدة، صباح اليوم السبت، 65 شخصاً من رعايا إيران عبر سفينة “أمانة” السعودية إلى قاعدة الملك فيصل البحرية قادمين من السودان، وفقاً لـ”العربية”.

وصول السفينة أمانة

ووصلت صباح اليوم، السفينة “أمانة” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة وعلى متنها أكبر عدد من الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان، وعددهم 1982 شخصًا من أكثر من 17 جنسية حول العالم.

 

تحية لرجال القوات البحرية السعودية

وفور وصولهم رفع ركاب سفينة “أمانة” أياديهم بالتحية لرجال القوات البحرية الملكية السعودية بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادمين من السودان.

 

 

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