إجلاء 900 بريطاني من السودان

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أجلت بريطانيا نحو 900 من مواطنيها من السودان عبر قبرص حتى الساعات الأولى من بعد ظهر أمس الخميس، وحثت على اغتنام الفرصة للمغادرة خلال الساعات الأخيرة من وقف إطلاق النار، قبل تمديد الهدنة 72 ساعة إضافية.
وقُتل مئات الأشخاص في العاصمة الخرطوم في قرابة أسبوعين من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وبدأ النقل الجوي للمواطنين البريطانيين يوم الثلاثاء.
ووصل نحو 900 شخص في وقت مبكر بعد الظهر إلى مطار لارناكا بقبرص على متن رحلات جوية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. وأعيد أكثر من نصفهم بقليل إلى بريطانيا.