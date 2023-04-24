أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، إجلاء 904 مواطنين مصريين من السودان حتى الآن.

إجلاء جوي

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه “في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم 24 إبريل الجاري إجلاء 134 مواطنًا مصريًّا بالسودان عبر الإجلاء الجوي”.

كما تم إجلاء “334 مواطنًا من خلال الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية”.

وأردف: “وصل عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى 904 مواطنين منذ بدء خطة الإجلاء”.

جهود السفارة

وأضاف: “تواصل السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتا الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم”.

وخلال اليومين الماضيين، سارعت عدة دول لنقل رعاياها إلى بر الأمان، وسط قتال مستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.