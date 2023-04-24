Icon

الوحدة يعبر النصر ويواجه الهلال بنهائي كأس الملك Icon القنصل الليبي بالسعودية: كل عبارات الشكر لا تفي المملكة وقيادتها حقها Icon واشنطن: قلقون من وجود فاغنر الروسية بالسودان Icon لحظة وصول سفينة الإجلاء السعودية الخامسة من السودان إلى جدة Icon الشرطة الأمريكية تطوق محيط السفارة الروسية بواشنطن Icon ماريغا: الفوز بالكلاسيكو مذهل Icon إجلاء 904 مواطنين مصريين من السودان Icon مقتل وإصابة 52 شخصًا جراء تفجيرين بباكستان Icon أمطار رعدية تزين سماء حائل Icon أخطاء كثيرة بخريطة العالم الشهيرة بكتب المدارس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بالتنسيق مع السلطات السودانية

إجلاء 904 مواطنين مصريين من السودان

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
إجلاء 904 مواطنين مصريين من السودان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، إجلاء 904 مواطنين مصريين من السودان حتى الآن.

إجلاء جوي

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه “في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم 24 إبريل الجاري إجلاء 134 مواطنًا مصريًّا بالسودان عبر الإجلاء الجوي”.

كما تم إجلاء “334 مواطنًا من خلال الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية”.

وأردف: “وصل عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى 904 مواطنين منذ بدء خطة الإجلاء”.

جهود السفارة

وأضاف: “تواصل السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتا الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم”.

وخلال اليومين الماضيين، سارعت عدة دول لنقل رعاياها إلى بر الأمان، وسط قتال مستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ بفيلم راست
مشاهير

أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ...

مشاهير
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة

السوق
زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في موقف محرج
العالم

زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في...

العالم
سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد
مشاهير

سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد

مشاهير
كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر مزعج لنا
الرياضة

كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر...

الرياضة
هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة إلى المحطة الدولية
آخر الاخبار

هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة...

آخر الاخبار
بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض
أخبار رئيسية

بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة...

أخبار رئيسية