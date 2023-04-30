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جرى تسليمها لجهة الاختصاص

إحباط تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بعسير

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
إحباط تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بعسير
المواطن - واس

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أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير محاولة تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بمحافظة سراة عبيدة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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