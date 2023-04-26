طرف ثالث يسرق وينهب في الخرطوم فمن هو وما دوافعه؟ إحباط تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بـ عسير القبض على مواطن حاول تهريب القات بجازان قنينة الوقود 2 لتر بـ 12 ألف جنيه سوداني! مواطن عائد من السودان: لن تكون يتيمًا وحكومتك سعودية شخصان بجازان حاولا تهريب القات فسقطا في قبضة الأمن إجازة عيد الفطر انتهت وعودة موظفي القطاع العام للعمل اليوم باكستاني يروج أقراصًا خاضعة للتداول الطبي في الرياض توجيه بإرسال طائرتين لإجلاء العراقيين من السودان رابطة العالم الإسلامي: نثمن جهود السعودية في إجلاء الرعايا من السودان
أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بمحافظة سراة عبيدة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
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