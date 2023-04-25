كريستيانو رونالدو غاضب بعد إقصاء النصر طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا إحباط تهريب أكثر من 12.7 مليون قرص من الإمفيتامين قطار الحرمين ينقل أكثر من 818 ألف مسافر خلال رمضان الثلوج ترسم لوحة جمالية بمركز بللحمر مظاهرات في كوريا الجنوبية بسبب تصريح للسيدة الأولى عن الكلاب لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير مدني حائل يباشر حادث تطاير أجزاء من أجهزة مغسلة ملابس بريكس تتلقى طلبات انضمام من 19 دولة بينهم السعودية تعليم الباحة: بداية الحصة الأولى 7:00 صباحًا من الغد
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (12,729,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة فاكهة الرمان عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
إحباط محاولة تهريب أكثر من (12.7) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة فاكهة الرمان.#الحرب_على_المخدرات#بلغ_عنهم pic.twitter.com/U33PTVYq6G
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 25, 2023
وتم القبض على مستقبليها بمحافظة جدة، وهم 4 أشخاص: مقيمان من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسيتين السورية واليمنية، حيث جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.