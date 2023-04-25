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كانت مخبأة في شحنة رمان

إحباط تهريب أكثر من 12.7 مليون قرص من الإمفيتامين

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
إحباط تهريب أكثر من 12.7 مليون قرص من الإمفيتامين
المواطن - واس

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (12,729,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة فاكهة الرمان عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتم القبض على مستقبليها بمحافظة جدة، وهم 4 أشخاص: مقيمان من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسيتين السورية واليمنية، حيث جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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