إحباط تهريب أكثر من 12.7 مليون قرص من الإمفيتامين

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (12,729,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة فاكهة الرمان عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

إحباط محاولة تهريب أكثر من (12.7) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة فاكهة الرمان.#الحرب_على_المخدرات#بلغ_عنهم pic.twitter.com/U33PTVYq6G — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 25, 2023

وتم القبض على مستقبليها بمحافظة جدة، وهم 4 أشخاص: مقيمان من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسيتين السورية واليمنية، حيث جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.