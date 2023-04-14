إحباط تهريب أكثر من 860 كجم من الحشيش في منفذ الوديعة

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الوديعة من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش تجاوزت 860 كيلوجراماً، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
إحباط محاولة تهريب أكثر من 860 كيلوغراما من مادة الحشيش في منفذ الوديعة #ارقد_وآمن#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/fxeU11ClfD
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) April 14, 2023
وأوضحت الهيئة أنه أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، عُثر على أكثر من 860 كيلوجراماً من مادة الحشيش، مخبأة على امتداد أرضية الشاحنة، وذلك بإخفاء المضبوطات داخل تجويف الأرضية.
وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، وحثت في الوقت ذاته الجميع على الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو الرقم الدولي (00966114208417)، أو عبر البريد الإلكتروني (اضغط هنا), حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.