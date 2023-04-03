إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش

أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريب 120 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المُهَربات لجهة الاختصاص.