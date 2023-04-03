وفد من كايسيد في بيروت لإقرار استراتيجية مكافحة خطاب الكراهية إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش 4 شروط تُعيد ليونيل ميسي إلى برشلونة خدمات مميزة للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة عرعر تشادي و3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سرقة وظائف شاغرة في مشروع القدية وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 3 مدن كوزمين يستهدف الفوز الثالث مع ضمك مغربي يقصي متخصصًا بالقراءات السبع من طريق نهائي عطر الكلام
أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريب 120 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المُهَربات لجهة الاختصاص.