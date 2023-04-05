إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم من الحشيش

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أعلنت وزارة الداخلية، أن دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير أحبطت محاولات تهريب (22.7) طن من نبات القات المخدر و(264) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(473,799) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
إحباط محاولات تهريب (22.7) طن من نبات القات المخدر و(264) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(473,799) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/JGaj27HLJx
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 5, 2023
جاء ذلك بالمتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.
وأضافت الوزارة أنه تم القبض على مهربيها وعددهم 591 متهمًا، حيث تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.