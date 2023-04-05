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تم ضبط 591 متهمًا من مهربيها

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم من الحشيش

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم من الحشيش
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية، أن دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير أحبطت محاولات تهريب (22.7) طن من نبات القات المخدر و(264) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(473,799) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

جاء ذلك بالمتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

القبض على المهربين

وأضافت الوزارة أنه تم القبض على مهربيها وعددهم 591 متهمًا، حيث تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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