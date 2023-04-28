رضيع يلهو بحقيبة يد الأميرة كيت ميدلتون مدني جازان ينتشل شخصًا غرق في مجرى سيل رد فعل مدرب أوراوا عند علمه بوفاة يوسف السالم زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران تحذيرات من تعرض ملايين السودانيين للجوع المطيري لـ آل الشيخ: جدك جدد لنا العقيدة وأنت جددت لنا المنهج حريق ضخم يلتهم مبنى سكنيًّا بتركيا في ثوانٍ معدودة إحباط محاولة تهريب أقراص خاضعة للتداول في عسير أحمد عفيفي: النصر أطلق النار على نفسه حينما أقال رودي غارسيا أنغام في الخليج والبداية سعودية والختام في الإمارات
أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، محاولة تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بمحافظة سراة عبيدة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.