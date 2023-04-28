إحباط محاولة تهريب أقراص خاضعة للتداول في عسير

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، محاولة تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بمحافظة سراة عبيدة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

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