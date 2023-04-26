إحباط محاولة تهريب حشيش وضبط سلاح ناري وذخيرة في الدائر

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، تهريب مادة الحشيش المخدر، وضبطت سلاحًا ناريًا وذخيرة بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

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