Icon

النصر يُعاني على ملعب المجمعة Icon التشكيل المتوقع لقمة ليفربول وأرسنال Icon رعب أمريكي من أسلحة الذكاء الاصطناعي الصينية Icon نثر بذور النباتات في متنزه جبل الورك بمكة  Icon إحباط مخطط إرهابي في إيرلندا استهدف بايدن Icon النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء Icon مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم رمضان” Icon رونالدو يقود التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الفيحاء Icon الاتحاد يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة Icon ارتفاع أرباح المراعي إلى 636 مليون ريال بنهاية الربع الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تم رفع التأهب الأمني إلى درجة شديدة

إحباط مخطط إرهابي في إيرلندا استهدف بايدن

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ مساءً
إحباط مخطط إرهابي في إيرلندا استهدف بايدن
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

أحبطت الشرطة في إيرلندا الشمالية خطة لشن هجوم إرهابي قيل إنه كان يستهدف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء زيارته المقررة هذا الأسبوع وذلك وسط تحذيرات جديدة من وقوع أعمال عنف.

رفع درجة التأهب الأمني

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، خططت جماعة إرهابية جمهورية منشقة في إيرلندا الشمالية لهجوم كبير أثناء زيارة الرئيس في بلفاست يوم الثلاثاء المقبل وسط عملية أمنية كبيرة، ورفع المسؤولون مؤخرًا التأهب الأمني إلى درجة تأهب شديد بدلًا من تأهب كبير.

إحباط مخطط إرهابي في إيرلندا استهدف بايدن

وتستعد جمهورية إيرلندا والمملكة المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقية الجمعة العظيمة التي أنهت عقودًا من العنف، ومع ذلك، كثفت الجماعات الإرهابية المنشقة التي تعارض اتفاق السلام نشاطها في الأسابيع الأخيرة.

وإزاء هذه الخلفية، ورد أن دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية أجرت عمليات بحث في مدينة ديري، إحدى النقاط المحورية للعنف والاضطرابات وقال أحد المطلعين لصحيفة بلفاست تلغراف: الاعتقاد هو أن الجماعة المنشقة واسمها الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد كانت تخطط لنوع من الهجوم ليتزامن مع زيارة بايدن.

الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد

تشكل الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد منذ حوالي عقد من الزمان، من اندماج مجموعات جمهورية منشقة أخرى، وكانوا مسؤولين عن عدة هجمات آخرها إصابة اثنين من ضباط الشرطة في هجوم في العام الماضي.

وتجدد أعمال العنف هو تذكير بأن بايدن يصل إلى “إيرلندا المقسمة”، فعلى الرغم من أن اتفاقية الجمعة العظيمة شهدت قيام معظم الجماعات شبه العسكرية بإلقاء أسلحتها واحتضان نظام سياسي جديد لتقاسم السلطة، إلا أن أقلية صغيرة تواصل شن الحرب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية: راغبون في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
السعودية اليوم

وزير الخارجية: راغبون في استضافة المؤتمر الدولي...

السعودية اليوم
الشيخ العيسى: التدين الحقيقي يشمل أعمال القلوب والجوارح
السعودية اليوم

الشيخ العيسى: التدين الحقيقي يشمل أعمال القلوب...

السعودية اليوم
السعودية تدين وترفض اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى
السعودية اليوم

السعودية تدين وترفض اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني
وظائف

وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني

وظائف
طاهٍ يتطوع لإفطار الصائمين في الرس منذ 8 سنوات
السعودية اليوم

طاهٍ يتطوع لإفطار الصائمين في الرس منذ...

السعودية اليوم
تعليم جدة: الدراسة عن بُعد غدًا عبر منصة مدرستي
السعودية اليوم

تعليم جدة: الدراسة عن بُعد غدًا عبر...

السعودية اليوم
مكملات زيت السمك تحمي من العمى
صحة وطب‎

مكملات زيت السمك تحمي من العمى

صحة وطب‎
رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد
مشاهير

رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد

مشاهير