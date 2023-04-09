إحباط مخطط إرهابي في إيرلندا استهدف بايدن

أحبطت الشرطة في إيرلندا الشمالية خطة لشن هجوم إرهابي قيل إنه كان يستهدف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء زيارته المقررة هذا الأسبوع وذلك وسط تحذيرات جديدة من وقوع أعمال عنف.

رفع درجة التأهب الأمني

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، خططت جماعة إرهابية جمهورية منشقة في إيرلندا الشمالية لهجوم كبير أثناء زيارة الرئيس في بلفاست يوم الثلاثاء المقبل وسط عملية أمنية كبيرة، ورفع المسؤولون مؤخرًا التأهب الأمني إلى درجة تأهب شديد بدلًا من تأهب كبير.

وتستعد جمهورية إيرلندا والمملكة المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقية الجمعة العظيمة التي أنهت عقودًا من العنف، ومع ذلك، كثفت الجماعات الإرهابية المنشقة التي تعارض اتفاق السلام نشاطها في الأسابيع الأخيرة.

وإزاء هذه الخلفية، ورد أن دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية أجرت عمليات بحث في مدينة ديري، إحدى النقاط المحورية للعنف والاضطرابات وقال أحد المطلعين لصحيفة بلفاست تلغراف: الاعتقاد هو أن الجماعة المنشقة واسمها الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد كانت تخطط لنوع من الهجوم ليتزامن مع زيارة بايدن.

الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد

تشكل الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد منذ حوالي عقد من الزمان، من اندماج مجموعات جمهورية منشقة أخرى، وكانوا مسؤولين عن عدة هجمات آخرها إصابة اثنين من ضباط الشرطة في هجوم في العام الماضي.

وتجدد أعمال العنف هو تذكير بأن بايدن يصل إلى “إيرلندا المقسمة”، فعلى الرغم من أن اتفاقية الجمعة العظيمة شهدت قيام معظم الجماعات شبه العسكرية بإلقاء أسلحتها واحتضان نظام سياسي جديد لتقاسم السلطة، إلا أن أقلية صغيرة تواصل شن الحرب.