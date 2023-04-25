إحدى الرعايا تعبر عن فرحتها لحظة وصولها جدة بـ دموع الفرح

عبرت إحدى الرعايا عن مشاعرها لحظة وصولها جدة ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان، بـ دموع الفرح.

فيديو | بدموع الفرح.. إحدى الرعايا تعبر عن مشاعرها لحظة وصولها جدة ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/4Y0ke10J56 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023

ولفتت السيدة خلال لقاء لها مع قناة الإخبارية لدى وصولها جدة، إلى أنها كانت تشعر بالقلق والتوتر، ثم ذرفت عينها بـ الدموع.

وصول 10 مواطنين

استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء أمس إلى محافظة جدة 10 مواطنين سعوديين، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم نحو 189 شخصًا من الجنسيات التالية (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والسويد، وإيطاليا، وقطر، وسوريا، وهولندا، والعراق، وتركيا، وتنزانيا، ولبنان، وليبيا)، حيث نقلوا من خلال سفينة جلالة الملك (ينبع).

جهود السعودية

وقد حرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من أجلوا من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 356 شخصًا (101 مواطن سعودي، و255 شخصًا ينتمون لـ 26 جنسية).