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ضمن منافسات دوري روشن

إحصائية سلبية لـ الهلال والخليج هذا الموسم

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٥ مساءً
إحصائية سلبية لـ الهلال والخليج هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الجمهور مواجهة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفرق لتحقيق الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

مباراة الهلال والخليج

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الهلال والخليج على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة من 19 لقاء، فيما يقع الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

أبرز إحصائيات الفريقين

ويُعد فريقا الهلال والخليج الوحيدين اللذين لم يحصدا أي نقطة بعد تأخرهما بالنتيجة ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

ويعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الوحيد الذي لم يسجل أهداف من خارج منطقة الجزاء في دوري روشن السعودي هذا الموسم، فيما عجز الخليج عن إحراز أي هدف رأسي منذ بداية الموسم.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

تفوق الهلال

على الجانب الآخر، يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجلًا مميزًا ضد الخليج، حيث تقابلا 7 مرات ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وفاز الأزرق في جميع المواجهات، ونجح في تسجيل 26 هدفًا.

الهلال ضد الخليج
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl
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