إحصائية مقلقة لـ الهلال قبل مواجهة النصر

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يعاني الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مؤخرًا من النتائج السلبية التي يحققها في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تعادل أمس في الجولة الـ23 أمام نادي الطائي بنتيجة هدفين لكل فريق وخسر قبلها أمام الشباب في الجولة الـ22.
وتعادل أزرق الرياض في 7 مباريات في 23 جولة بدوري روشن وخسر 3 مباريات، وفي حال تعادل في مباراة الباطن المقبلة في الجولة الـ24 سيصل إلى 8 تعادلات متساويًا مع نادي ضمك الذي تعادل في 8 مباريات بالموسم الحالي، ليكون الهلال وضمك أكثر الفرق التي تعادلت في الموسم الحالي في الدوري.
وبعد أن تعادل أزرق الرياض في 7 مباريات، فقد الفريق 14 نقطة.
ويتواجد الأزرق في المركز الرابع حاليًّا في ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة