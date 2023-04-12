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بعد تألقه أمام الخليج

إحصائية مميزة لـ بانيغا في دوري روشن

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
إحصائية مميزة لـ بانيغا في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ليُحقق رقمًا مميزًا في مسيرته بدوري روشن السعودي.

تألق بانيغا

وشارك بانيغا بشكل أساسي في مباراة الخليج ضد الشباب بالأمس، وخطف الأنظار؛ ليصل إلى 100 عرضية ناجحة في مسيرته بدوري المحترفين، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

بانيغا ضد الخليج
النجم الأرجنتيني – المصدر @AlShababSaudiFC

وأشاد حساب “سوفاسكور” الرسمي على “تويتر”، بمستوى بانيغا ضد الخليج، حيث صنع هدفًا، وكان الأكثر لمسًا للكرة بـ113 مرة، الأكثر نجاحًا في التمرير بـ88 مرة، وصنع 4 فرص، ولعب 4 عرضيات ناجحة، وقام بـ3 مراوغات ناجحة.

بانيغا ضد الخليج
النجم الأرجنتيني – المصدر spl

فوز الشباب ضد الخليج

ولعب الخليج ضد الشباب بالأمس على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، ونجح الليوث في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 50 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الخليج عند 17 نقطة، في المركز قبل الأخير.

نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
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