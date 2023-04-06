إخماد حريق في شاحنة على طريق جدة – مكة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الفرق الميدانية في جدة، أخمدت حريقًا في شاحنة على طريق جدة – مكة، ولا إصابات.
ونشر المدني عبر تويتر، صورة توثق الحادث، وتعكس جهود رجال المدني في مباشرة الحوادث الخاطرة على مدار الساعة.
في وقت سابق، أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقًا في مستودع بحي السلي، ولا إصابات، حسبما أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بموقع تويتر.
كما نشر المدني صورًا توثق الحادث.