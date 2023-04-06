إخماد حريق في مستودع بحي السلي بالرياض

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أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقًا في مستودع بحي السلي، ولا إصابات، حسبما أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بموقع تويتر.
كما نشر المدني صورًا توثق الحادث.
في وقت سابق، تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض، من إخماد حريقٍ في محل لبيع الإطارات بحي لبن.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، لقطات تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه.
وأوضحت المديرية، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.