إدارة الأزمات بمكة: تجنبوا السيول ومناطق تجمعات المياه

دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، لتوخي الحيطة والحذر، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية ابتداءً من غد الخميس.

أمطار رعدية وعواصف

وقال المركز في بيان له إنه يدعو لأخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية ابتداءً من غد الخميس حتى الأحد المقبل، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

كان عقيل العقيل محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، كشف في وقت سابق، أنه من المتوقع بدء حالة جوية واسعة النطاق من مساء اليوم الأربعاء، وتزداد غزارة الأمطار المتوقعة من الخميس إلى الأحد المقبل.

المناطق المشمولة

وقال العقيل في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية” إن التقلبات الجوية متوقعة على مناطق المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، عسير والباحة ومرتفعات وسواحل جازان، ومنطقة مكة المكرمة أيضًا بما فيها العاصمة المقدسة، وأجزاء من نجران.

ولفت إلى أنه من مساء غد الخميس تزداد غزارة الأمطار المتوقعة حتى يوم الأحد، حيث تتأثر مناطق حائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، كذلك على السواحل الشرقية والمنطقة الشرقية من مساء الجمعة حتى الأحد.