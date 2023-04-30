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لاسيما مع تصريحات أوكرانيا المتغيرة

إدارة بايدن فقدت الاهتمام بزيلينسكي لاحتمال الصراع مع الصين

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
إدارة بايدن فقدت الاهتمام بزيلينسكي لاحتمال الصراع مع الصين
المواطن - فريق التحرير

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قال الصحفي الأمريكي كلايتون موريس، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تولي المزيد من الاهتمام للصراع المحتمل مع الصين، متجاهلة الأزمة في أوكرانيا.

المواجهة مع الصين

ونقل عن صحيفة بوليتيكو أن البيت الأبيض يخشى من عواقب فشل هجوم الربيع المضاد للقوات الأوكرانية، لأنه قد يفشل في تلبية توقعات الحلفاء بسبب ذلك، متابعًا: نحن الأمريكيين انتهت مهمتنا هنا، يجب أن نبدأ صفحة جديدة ونركز على الصين، هذه هي الرسالة.

وأعرب موريس عن وجهة نظر مفادها أن تحول مصالح واشنطن نحو المواجهة مع الصين تدل على ذلك، وعلى وجه الخصوص، من خلال مناورات القوات الأمريكية التي أجريت في الفلبين، وهي أكبر مناورات تهدف إلى محاكاة الاشتباك مع بكين.

إدارة بايدن فقدت الاهتمام بزيلينسكي لاحتمال الصراع مع الصين

صراع محتمل في 2027

ومن المفارقات، ذكر الصحفي الأمريكي، أن أعضاء مجلس النواب والخبراء لعبوا نوعًا من لعبة الورق التي تحاكي القتال في منطقة تايوان كجزء من دراسة إستراتيجية، وأشار أيضا إلى أن المسؤولين الأمريكيين يخططون لصراع محتمل في عام 2027.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال في أوائل أبريل، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد يبدأ في الربيع ثم قال لاحقًا إنه سيبدأ في الصيف، وفي وقت لاحق، قال إنه سيتم في المستقبل القريب.

بدورها، كتبت وسائل الإعلام الأمريكية أن الهجوم الأوكراني كان مقررًا في 30 أبريل،كما لاحظ الخبراء، أنه من المستحيل تصديق التصريحات المتناقضة من كييف وواشنطن، لأنها قد تصنف على أنها معلومات مضللة.

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