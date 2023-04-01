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إدارة مشروع مدينة نيوم تعلن عن وظائف شاغرة

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
إدارة مشروع مدينة نيوم تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير اقتصاديات.
  2. مساعد استراتيجي أول.
  3. رئيس مكتب البيانات.
  4. مدير تطوير النظام البيئي.
  5. مدير اعمال.
  6. مهندس مدني أول.
  7. مهندس مدني.
  8. رئيس تطوير اعمال.
  9. معلم مدرسة ابتدائية.
  10. مدير المدرسة.
  11. مدير تطوير الاعمال الإنتاج.
  12. أخصائي تصميم هندسة معمارية وتخطيط حضري.
  13. مدير المسؤولية الاجتماعية للشركات.
  14. مدير بيئ أول.
  15. مدير استدامة أول.
  16. أخصائي تسويق.
  17. مدير تكنولوجيا تشغيلية.
  18. أخصائي أول مشاريع الهيدروجين.
  19. مدير الخدمات اللوجستية والموقع.
  20. مدير الأحداث.
  21. مشرف التوثيق.
  22. أخصائي عمليات صحية.
  23. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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