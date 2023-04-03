إزالة تشوهات من وجه مريضة ببريدة باستخدام الطباعة الثلاثية

تمكّن فرق طبي جراحي متخصص في مستشفى بريدة المركزي من إزالة تشوهات خلقية في الوجه كانت تعاني منها مريضة – 22 عامًا -، واستعادت شكل الوجه الحقيقي لها بعد تدخل جراحي وإجراء عملية تقويمية دقيقة للفكين استغرقت 4 ساعات.

وقال تجمع القصيم الصحي: إن المريضة حضرت إلى قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى بعد تحويلها من قسم الأسنان بمستشفى آخر، وهي تعاني من حالة بروز بالفك السفلي، وكانت وضعية عضة الأسنان معكوسة، ما أدى إلى تشوه شكل الوجه.

تشوه بالفك السفلي

وذكر التجمع أنه بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة ومعاينة نتائج التصوير بالأشعة تبين أن المريضة لديها تشوه خلقي بالفك السفلي، واستحالة علاج حالتها باستخدام عملية تقويم الأسنان المعروفة، فقرر الفريق الطبي المعالج إجراء تدخل جراحي بعملية تقويمية للفك السفلي.

وبيّن التجمع أنه عند تنفيذ هذا الإجراء الطبي يتم كسر الفك جراحيا، وإعادة تثبيته في الموضع الصحيح للحصول على شكل الوجه الطبيعي وانطباق الأسنان بصورة صحيحة، لافتاً إلى أن التحضير للجراحة تم باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وتنفيذها بشكل دقيق ومثالي، ونتج عنه تحسن شكل الوجه والفكين للمريضة، وانطباق أسنانها كما ينبغي أن تكون في الوضع الطبيعي.