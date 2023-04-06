إسرائيل تتأهب وتوقعات بالرد على صواريخ لبنان الليلة

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم الخميس، تعليمات للجيش بالتحضير لخيارات الرد على لبنان، إثر الهجوم الصاروخي.

وأفادت “هيئة البث الإسرائيلية” بأن غالانت اقترح تعزيز خيارات الرد على إطلاق النار من لبنان لعرضها على مجلس الوزراء.

وفي سياق متصل، أفادت “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن تحرك الجيش الإسرائيلي سيبدأ الليلة بشكل متزامن في الشمال والجنوب على ما يبدو، ردًا على إطلاق الصواريخ من لبنان.

بنك أهداف لإسرائيل

من جهته، قال وزير الدفاع السابق بيني غانتس، إن إسرائيل لديها بنك أهداف غير مسبوق في لبنان معلنًا جهوزية الجيش للرد.

وأكد غانتس في حديث صحفي أن لبنان هي المسؤولة بالإضافة إلى حزب الله وحماس عن القصف على الشمال.

وشدد على أن المعارضة تقف خلف الحكومة والجيش وستدعم كل عمل، مطالبًا بتثبيت وزير الجيش غالانت في موقعه.