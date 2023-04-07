إسرائيل تفتح الملاجئ

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه جرى فتح الملاجئ في تل أبيب بسبب تصعيد الوضع الأمني بالمنطقة.
كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن، في وقت سابق، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية، من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية.
ويرأس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، اجتماعًا أمنيًّا رفيع المستوى، لمتابعة التطورات، وتقييم الوضع في شمال إسرائيل.
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد، والاعتداء على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.