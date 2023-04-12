إسماعيل بن ناصر يمنح ميلان التقدم أمام نابولي بالشوط الأول

أنهى نادي ميلان الإيطالي الشوط الأول من مباراة نابولي الإيطالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا متقدمًا بهدف دون رد.

ميلان يتقدم بتصويبة جزائرية

وبدأ الشوط الأول بسيطرة وأفضلية من الروسونيري، حيث نجح الجزائري إسماعيل بن ناصر في إحراز الهدف الوحيد للروسونيري من تصويبة قوية في الدقيقة الـ41، بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي رفائيل لياو.

ودخل الروسونيري صاحب الأرض بتشكيل مكون من: “ماينان، كالابريا، كايير، توموري، ثيو هيرنانديز، إسماعيل بن ناصر، تونالي، إبراهيم دياز، كرونيتش، لياو، جيرو”.

أما تشكيل نابولي الضيف فجاء مكونًا من: “ميريت في حراسة المرمى، دي لورينزو، رحماني، ميناج، ماريو، أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي، لوزانو، إيلماس، كفاراتسيخيليا”.