إسماعيل بن ناصر يمنح ميلان التقدم أمام نابولي بالشوط الأول إبداع في تقليد المصارعين الروسيين حبيب وكونر أنثوني بستوديو 23 ريال مدريد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على تشيلسي بهدف وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة تقارير: رودي جارسيا يرحل عن النصر خلال ساعات تعليق الدراسة الحضورية غدًا في تعليم الغاط والزلفي أمطار وعواصف رعدية على مكة المكرمة وعسير غدًا وظائف شاغرة لدى العليان القابضة في 3 مدن غوارديولا: بايرن ميونخ جعلني أكبر 10 أعوام إضافية ! ضبط عمالة مخالفة حاولوا التخفي في استراحة لارتكاب الغش التجاري
أنهى نادي ميلان الإيطالي الشوط الأول من مباراة نابولي الإيطالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا متقدمًا بهدف دون رد.
الجزائري إسماعيل بن ناصر يفتتح التسجيل لميلان 🔥⚽️🇩🇿#دوري_أبطال_أوروبا #ميلان_نابولي #ميلان pic.twitter.com/w8wHhaGwE2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2023
وبدأ الشوط الأول بسيطرة وأفضلية من الروسونيري، حيث نجح الجزائري إسماعيل بن ناصر في إحراز الهدف الوحيد للروسونيري من تصويبة قوية في الدقيقة الـ41، بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي رفائيل لياو.
ودخل الروسونيري صاحب الأرض بتشكيل مكون من: “ماينان، كالابريا، كايير، توموري، ثيو هيرنانديز، إسماعيل بن ناصر، تونالي، إبراهيم دياز، كرونيتش، لياو، جيرو”.
أما تشكيل نابولي الضيف فجاء مكونًا من: “ميريت في حراسة المرمى، دي لورينزو، رحماني، ميناج، ماريو، أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي، لوزانو، إيلماس، كفاراتسيخيليا”.