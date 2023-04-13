إشاعة جديدة تطال الشيخ الجزائري صاحب القطة

بعد تصدره مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، توالت الإشاعات لملاحقة الشيخ الجزائري وليد مهياس الذي اشتهر بفيديو يظهر قطة على كتفه وهو يصلي.

وبعد انتشار صورة مركبة له في سرير مستشفى، تداولت مواقع التواصل فيديو زعم ناشروه أنه للشيخ الجزائري في أحد المطاعم يراقص امرأتين، ليتضح أن الشخص الظاهر في الفيديو ليس الشيخ الجزائري على الإطلاق ولا يوجد أيضاً شبه كبير بينهما.

وبحسب “العربية” فإن المقطع المصور قديم ومنشور منذ يناير 2022 على تيك توك مع وسوم مرتبطة بباكستان، وفق ما أفادت “مسبار”، وهي منصة عربية لفحص الأخبار وتقصي الحقائق.

الشيخ والقطة

يذكر أن قطة تسللت إلى مسجد في الجزائر مساء 4 أبريل، وتوجهت مباشرة إلى حيث كان شيخه يؤم المصلين خلفه في صلاة التراويح، بحسب فيديو انتشر سريعاً بوسائل التواصل.

وتعامل الإمام بلطف وبالتي هي أحسن مع القطة التي تحاول مداعبته للحظات، في وقت كان يتلو فيه آيات من الذكر الحكيم، ثم اعتلت كتفه، وبعدها فارقته في لحظة سبقت ركوعه بثانية تقريباً.