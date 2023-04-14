إشبيلية يُجبر مانشستر يونايتد على التعادل في مباراة الأهداف الـ4

انتهت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد إشبيلية الإسباني بالتعادل بنتيجة 2/ 2 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وكان اليونايتد سجل هدفين في الشوط الأول عبر نجمه النمساوي مارسيل سابيتزر في الدقيقتين الـ14 والـ22، لينتهي الشوط الأول بتقدم مان يونايتد بهدفين دون رد.

إشبيلية يعود ومانشستر يونايتد يتعثر

وفي الشوط الثاني، نجح فريق إشبيلية في إحراز هدفين عبر أخطاء من مدافعي اليونايتد، حيث سجل الهولندي مالاسيا الهدف الأول لإشبيلية بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ83، وفي الدقيقة الـ91 سجل هاري ماجواير مدافع اليونايتد الهدف الثاني لإشبيلية بالخطأ في مرماه.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين في إسبانيا مساء الخميس المقبل.