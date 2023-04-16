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إصابة إيموبيلي في حادث مروري بروما

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
إصابة إيموبيلي في حادث مروري بروما
المواطن - فريق التحرير

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تعرض قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو، الإيطالي تشيرو إيموبيلي لحادث مروري، اليوم الأحد، وهو في سيارته مع ابنتيه.

 

تفاصيل إصابة إيموبيلي

وجاء في بيان صادر عن النادي: “يعلن الجهاز الطبي للاتسيو أن إيموبيلي تعرض لكدمة في القفص الصدري والعمود الفقري اليوم عقب حادث مروري أدى أيضًا إلى إصابته بكسر مركب في الضلع العاشر الأيمن”.

حادث إيموبيلي
جانب من الحادث – المصدر besoccer

وواصل النادي في بيانه، قائلًا: “الأوضاع جيدة حاليًا.. اللاعب تحت المراقبة في خدمة الطوارئ الطبية التي يقودها البروفيسور فرانشيسكو فرانشيسكي بمستشفى أجوستينو جيميلي الجامعي في روما”.

وأكدت تقارير أن الحادث وقع في ساحة بياتسا شيكي جورناتي الساعة 8.30 صباحًا، وتعرض الجزء الأمامي من سيارة إيموبيلي والترام لأضرار كبيرة بسبب قوة التصادم.

حادث إيموبيلي
جانب من الحادث – المصدر dailymail

ونقل اللاعب إلى المستشفى بعد الإدلاء بأقواله أمام السلطات والتيقن من أن الوضع تحت السيطرة، حيث أكد أن الترام هو المخطئ لأنه تخطى الإشارة الحمراء، وتعرض السائق أيضًا لإصابة.

حادث إيموبيلي
جانب من الحادث – المصدر dailymail

لاتسيو يستعد لمواجهة تورينو

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو لمواجهة نظيره تورينو، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي الممتاز.

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