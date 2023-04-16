إصابة إيموبيلي في حادث مروري بروما

تعرض قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو، الإيطالي تشيرو إيموبيلي لحادث مروري، اليوم الأحد، وهو في سيارته مع ابنتيه.

تفاصيل إصابة إيموبيلي

وجاء في بيان صادر عن النادي: “يعلن الجهاز الطبي للاتسيو أن إيموبيلي تعرض لكدمة في القفص الصدري والعمود الفقري اليوم عقب حادث مروري أدى أيضًا إلى إصابته بكسر مركب في الضلع العاشر الأيمن”.

وواصل النادي في بيانه، قائلًا: “الأوضاع جيدة حاليًا.. اللاعب تحت المراقبة في خدمة الطوارئ الطبية التي يقودها البروفيسور فرانشيسكو فرانشيسكي بمستشفى أجوستينو جيميلي الجامعي في روما”.

وأكدت تقارير أن الحادث وقع في ساحة بياتسا شيكي جورناتي الساعة 8.30 صباحًا، وتعرض الجزء الأمامي من سيارة إيموبيلي والترام لأضرار كبيرة بسبب قوة التصادم.

ونقل اللاعب إلى المستشفى بعد الإدلاء بأقواله أمام السلطات والتيقن من أن الوضع تحت السيطرة، حيث أكد أن الترام هو المخطئ لأنه تخطى الإشارة الحمراء، وتعرض السائق أيضًا لإصابة.

لاتسيو يستعد لمواجهة تورينو

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو لمواجهة نظيره تورينو، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي الممتاز.