إصابة جديدة تُنهي موسم إبراهيموفيتش

تأكد انتهاء موسم النجم السويدي الدولي زلاتان إبراهيموفيتش، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، بعد تعرضه لإصابة جديدة.

إصابة إبراهيموفيتش

وتعرض إبراهيموفيتش صاحب الـ41 عامًا، لإصابة خلال عمليات الإحماء للمشاركة لبضع دقائق خلال مواجهة ميلان الأخيرة ضد ليتشي بالأمس، لكنه لم يستطع إكمال التدريبات، وعاد لمقاعد البدلاء متأثرًا بإصابته.

وذكرت صحيفة “كوريري ديللا سيرا” الإيطالية: “إبراهيموفيتش لم يتعرض لانتكاسة في موضع الإصابة السابقة، لكنه عانى من إصابة جديدة في ربلة الساق، الأمر خطير بالنسبة له، حيث إن موسمه انتهى بالفعل مع الروسونيري”.

وعانى زلاتان إبراهيموفيتش من إصابات عديدة في الفترة الأخيرة، بعدما غاب منذ الموسم الماضي حتى فبراير؛ بسبب جراحة في الركبة، كما عانى من مشكلة عضلية في نهاية شهري مارس الماضي.

فوز ميلان ضد ليتشي

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان ضد ليتشي ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي الممتاز، ونجح الروسونيري في الفوز بهدفين دون رد سجلهما رفائيل لياو عند الدقيقتين 40 و74.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان رصيده إلى 56 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 28 نقطة في المركز الـ16.