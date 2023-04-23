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أصيب أحد أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم، اليوم الأحد بطلق ناري، فيما دعت وزارة الخارجية المصرية، رعاياها المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيدًا لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الحادث.
وقالت وزارة الخارجية المصرية عبر فيسبوك: “بسبب الإصابة، يجب التأكيد مرة أخرى على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر حفاظًا على سلامة مواطنينا وأعضاء بعثاتنا في السودان”.
كما دعت الوزارة المصريين المتواجدين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية طبقًا لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، بما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان.