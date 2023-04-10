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إصابة فلسطينيين خلال اقتحام إسرائيلي لمخيم عقبة جبر

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ مساءً
إصابة فلسطينيين خلال اقتحام إسرائيلي لمخيم عقبة جبر
المواطن - فريق التحرير

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أُصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر في أريحا، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة تجاه المخيم.

اشتباكات جنود الاحتلال

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر عددًا من الشبان داخل أحد المنازل في مخيم عقبة جبر بأريحا وسط اشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز والصوت في محيط المنزل في محاولة لمنع المواطنين من الاقتراب.

حصار المخيم

وقامت قوات من الجيش بإطلاق صاروخ تجاه المنزل المحاصر، وإطلاق طائرات درون في سماء المخيم ونشرت عددًا كبيرًا من القناصة على أسطح المنازل في المخيم.

وأفادت مصادر طبية بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في المخيم. وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الطرق الترابية الفرعية قرب حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية.

إغلاق الطرق

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال أغلق الطرق بالسواتر الترابية؛ لمنع حركة المواطنين من مدن الضفة إلى الأغوار والعكس.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت الحاجز لليوم الرابع على التوالي، بعد مقتل مستوطنتين في قرية فروش بيت دجن قبل ثلاثة أيام، وكثفت من تواجدها العسكري في المنطقة

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