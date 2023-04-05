Icon

المملكة تعتمد القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود Icon رقم استثنائي ينتظر الباطن بدوري المحترفين Icon أمير القصيم يسلم 200 وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجًا بالمنطقة Icon بنك البلاد يعلن عن وظائف في جدة Icon الطائي والرائد الأكثر خسارة بعد افتتاح التسجيل Icon مصادرة 460 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستخدام في طريف Icon ترامب: ما فعله الحزب الديمقراطي لم تشهده البلاد من قبل Icon حكام مواجهات اليوم في دوري روشن Icon خلال ساعات .. 1000 ريال للعائل و500 للتابع من مستفيدي الضمان Icon STC تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم

إصابة نواف العقيدي تقلق النصراويين

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
إصابة نواف العقيدي تقلق النصراويين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعرض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نواف العقيدي لإصابة خلال مواجهة العدالة، الأمر الذي أثار قلق الجماهير، خوفًا من غيابه لفترة طويلة.

قلق بشأن نواف العقيدي

وشارك نواف العقيدي في التشكيل الأساسي لمباراة العدالة ضد النصر بالأمس، إلا أنه لم يستطع استكمال اللقاء، بسبب الإصابة، ليُغادر المستطيل الأخضر في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، ويُشارك أوجستين روسي بدلًا منه.

نواف العقيدي
العقيدي – المصدر spl

وتفاعلت الجماهير النصراوية مع إصابة حارس الفريق، ليصبح اسم نواف العقيدي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، حيث تمنت أن تكون إصابته بسيطة ويعود سريعًا.

وأبدت الجماهير قلقها من احتمالية غياب نواف العقيدي، خاصة أنه بات من الركائز الأساسية بعد إصابة دافيد أوسبينا، وساهم في انتصارات النصر، وأعربت في الوقت ذاته عن تخوفها من مستوى أوجستن روسي.

نواف العقيدي
العقيدي – المصدر @AlNassrFC

فوز النصر ضد العدالة بخماسية

ولعب العدالة ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بخمسة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 52 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما تجمد رصيد العدالة عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027
الرياضة

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027

الرياضة
أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض
السعودية اليوم

أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان...

السعودية اليوم
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية...

السعودية اليوم
تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان
السعودية اليوم

تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية

وظائف
زلزال جديد يضرب جنوب تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

العالم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة...

السعودية اليوم