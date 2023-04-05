إصابة نواف العقيدي تقلق النصراويين

تعرض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نواف العقيدي لإصابة خلال مواجهة العدالة، الأمر الذي أثار قلق الجماهير، خوفًا من غيابه لفترة طويلة.

قلق بشأن نواف العقيدي

وشارك نواف العقيدي في التشكيل الأساسي لمباراة العدالة ضد النصر بالأمس، إلا أنه لم يستطع استكمال اللقاء، بسبب الإصابة، ليُغادر المستطيل الأخضر في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، ويُشارك أوجستين روسي بدلًا منه.

وتفاعلت الجماهير النصراوية مع إصابة حارس الفريق، ليصبح اسم نواف العقيدي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، حيث تمنت أن تكون إصابته بسيطة ويعود سريعًا.

وأبدت الجماهير قلقها من احتمالية غياب نواف العقيدي، خاصة أنه بات من الركائز الأساسية بعد إصابة دافيد أوسبينا، وساهم في انتصارات النصر، وأعربت في الوقت ذاته عن تخوفها من مستوى أوجستن روسي.

فوز النصر ضد العدالة بخماسية

ولعب العدالة ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بخمسة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 52 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما تجمد رصيد العدالة عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير.