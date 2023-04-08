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بينهم أطفال ورضيع

إصابة 16 شخصًا في انفجار أسطوانة غاز بمصر

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ صباحاً
إصابة 16 شخصًا في انفجار أسطوانة غاز بمصر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وسائل إعلام مصرية، مساء أمس الجمعة، أن 16 شخصًا بينهم أطفال ورضيع، أصيبوا في حريق اندلع بكرداسة في محافظة الجيزة المصرية، عقب انفجار أسطوانة غاز.

دوي انفجار

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بسماع دوي انفجار بشارع المشاتل بدائرة مركز كرداسة، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وانتقل رجال الشرطة مدعومين بقوات الدفاع المدني إلى محل البلاغ، حيث تبين أن أسطوانة غاز انفجرت داخل منزل بطابق أرضي من عقار مكون من 3 طوابق.

16 مصابًا

وأسفر الحادث عن 16 مصابًا بحروق وكدمات ونقلوا إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج.

وأشارت وسائل الإعلام المصري، إلى أن رجال الدفاع المدني يجابهون النيران لمنع امتدادها للمباني المجاورة.

وأوضحت في السياق أنه تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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