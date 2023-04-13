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على خلفية رفع سن التقاعد

إصابة 22 شرطيًا في مواجهات مع المحتجين بفرنسا

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ مساءً
إصابة 22 شرطيًا في مواجهات مع المحتجين بفرنسا
المواطن - فريق التحرير

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أصيب 22 شخصًا من عناصر الشرطة الفرنسية في باريس وليون، اليوم الخميس، بعدما اندلعت مواجهات في العاصمة الفرنسية بين الشرطة ومحتجين على قانون التقاعد.

بدأت إضرابات وتظاهرات الفرنسيين اليوم ضد إصلاح نظام التقاعد في أحدث تعبئة عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزًا للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.

وبحسب وكالة “فرانس برس” قررت النقابات تنظيم احتجاجاتها،قبل قرار الجمعة لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرًا مهمًا وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عامًا.

الحوار مع النقابات

ومن هولندا، أكد ماكرون أن هذا القرار يمكن أن “يغلق” طريقا و”يوضح كل الأسئلة المطروحة” قبل أن يعلن أنه سيقترح “بروح توافقية” لقاءً مع الشركاء الاجتماعيين.

ويراوح الحوار مع النقابات مكانه منذ بداية الأزمة، وجرت المحادثات في أجواء من التوتر في الأسابيع الأخيرة بين رئيس الدولة وقادة النقابات، ولا سيما رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (سي اف دي تي) لوران بيرجيه.

تخفيف النص

ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس، المكلف بالتأكد من دستورية القوانين، الإصلاح بأكمله، لكن يمكن لأعضاء المجلس الدستوري من ناحية أخرى تخفيف النص بشكل كبير أو محدود، وتعزيز حجج النقابات المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه.

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