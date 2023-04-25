إصابة 5 مستوطنين إسرائيليين بحادث دهس بالقدس

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أعلن إيلي رايموند من خدمة طوارئ نجمة داوود الحمراء، إصابة 5 مستوطنين إسرائيليين في حادث دهس في القدس المحتلة.
وبحسب بيان أصدرته خدمة الطوارئ، قال رايموند: “رأيت الضحايا الخمسة بالقرب من السيارة، وكان أحدهم فاقدًا للوعي مصابًا بجروح متعددة، وكان الضحايا الأربعة الآخرون واعين”.
وقالت نجمة داود الحمراء: إن الضحية فاقد الوعي كان رجلًا في السبعينيات من عمره. مضيفة، أن امرأة تبلغ من العمر نحو 30 عامًا، أصيبت بجروح متوسطة وكدمات في أطرافها، كما أصيب ثلاثة رجال بجروح طفيفة، أحدهم عمره حوالي 50 عامًا، واثنان في العشرينات من العمر.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حادث الدهس بأنه “هجوم إرهابي”.