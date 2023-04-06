Icon

السعودية تعيد البريق للقيروان بترميم جامع عقبة بن نافع Icon لم الشمل والمفاضلة أبرز القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية Icon تحذير صيني من قرب انهيار الدولار Icon موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 65 Icon العثور على منصات صواريخ معدة للإطلاق من لبنان Icon إطلاق أول رائدة فضاء سعودية والرائد القرني في مهمة تاريخية إلى الفضاء والموعد مايو Icon طريقة تنظيف القولون في رمضان Icon الزوار ينبهرون بحرفة الخوص في حارة رمضان Icon المالكي يحقق أمنية الطفل عبدالله Icon الاتحاد يتفوق على كبار أوروبا برقم دفاعي استثنائي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إطلاق أول رائدة فضاء سعودية والرائد القرني في مهمة تاريخية إلى الفضاء والموعد مايو

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٢ مساءً
إطلاق أول رائدة فضاء سعودية والرائد القرني في مهمة تاريخية إلى الفضاء والموعد مايو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعرب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه عن تمنياته بالتوفيق لأول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي، ورائد الفضاء علي القرني في مهمتهما التاريخية العلمية إلى محطة الفضاء الدولية.

أبطال الوطن

وقال وزير الاتصالات في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “بدعم وتمكين سمو سيدي ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء أول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي، ورائد الفضاء علي القرني في مهمة تاريخية علمية إلى محطة الفضاء الدولية لتمكين الإنسان من خلال الأبحاث والابتكارات”.

وأضاف “بالتوفيق لأبطال الوطن، وموعدنا مايو المقبل بإذن الله.. السعودية نحو الفضاء”.

أول ثنائي سعودي

وكانت الهيئة السعودية للفضاء قالت عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن كلًا من رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني يشاركان في هذه المهمة الفضائية كأول ثنائي سعودي يشارك في رحلات الفضاء المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر إرسال ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام 2023م، حيث سيلتحقان بطاقم مهمة AX-2 الفضائية على متن الصاروخ فالكون 9 لمدة 10 أيام، بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا.

ويأتي برنامج رواد الفضاء بالتعاون مع مجموعة من الجهات في مقدمتها وزارة الدفاع، ووزارة الرياضة، وهيئة الطيران المدني، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بالإضافة إلى شركة “أكسيوم سبيس” المختصة في رحلات الفضاء المأهولة، وتطوير البنى التحتية الفضائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم...

أخبار أمنية
إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش

أخبار أمنية
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر الباطن
السعودية اليوم

اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر...

السعودية اليوم
سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل بعد ارتفاعه لـ 550 ريالًا
السعودية اليوم

سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل...

السعودية اليوم
بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند
الرياضة

بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند

الرياضة
استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره
غرائب

استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره

غرائب
دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد الحرام ليلة 8 رمضان
السعودية اليوم

دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد...

السعودية اليوم