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أطلقت عليها اسم ماي إيه آي

إطلاق خاصية محادثة الذكاء الاصطناعي لمستخدمي سناب شات

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ صباحاً
إطلاق خاصية محادثة الذكاء الاصطناعي لمستخدمي سناب شات
المواطن - فريق التحرير

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مع انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي القادر على إنتاج المحتوى نيابة عن المستخدم، انضمت شركة سناب المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي سناب شات إلى هذا الركب بعد تطوير أداة محادثة ذكاء اصطناعي تعتمد على تكنولوجيا شات جي. بي. تي وأطلقت عليها اسم ماي إيه آي.

أصحاب الاشتراكات المدفوعة

ووفرت الشركة هذه الأداة لأصحاب الاشتراكات المدفوعة في بداية العام، لكنها قررت مؤخرًا توفيرها لكافة المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة بحسب ما نشره إيفان سبيجل الرئيس التنفيذي للشركة قبل أيام.

ولفت موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن خاصية الذكاء الاصطناعي التي تستهدف مساعدة المستخدم أثناء المحادثة يمكنه التوصية باختيار نوع عدسة الواقع المعزز على سناب شات والرد على أي صور ترسلها إليها باستخدام صورة تم تخليقها باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما يمكن أن تكون أيضًا خطوة مهمة على طريق طموحات شركة سناب للتوسع في عالم الواقع المعزز.

مظهر شخص

كما تأخذ خاصية ماي إيه. آي مظهر شخص، بما في ذلك إمكانية تحديد ملامحه وفقًا لتفضيلات المستخدم على غرار شخصية أفاتار. وتظهر المحادثات التي تكتبها ماي إيه. آي بنفس طريقة المحادثات الأخرى للمستخدمين الطبيعيين على تطبيق سناب شات.

ووعد سبيجل بأن تركز أداة ماي إيه. آي على المحتوى المناسب لسن المستخدم والردود في المستقبل من خلال استخدام بيانات عمر المستخدم، رغم أنه لم يتضح حتى الآن مدى نجاحها في الممارسة العملية.

كما قدمت منصة سناب شات أول مرشح ذكاء اصطناعي توليدي باسم كوزميك لينس وهو يعطي تأثيرات رسوم الخيال العلمي المتحركة. وهو متاح حاليًّا للمستخدمين.

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