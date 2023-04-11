إطلاق خدمة النقل المجاني من مطار الملك عبدالعزيز إلى الحرم المكي

سخر مطار الملك عبدالعزيز، جهوده لخدمة قاصدي الحرمين في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث أطلق خدمة مجانية لنقل المعتمرين منه إلى الحرم المكي لكن بشروط.

فيديو | مراسل #الإخبارية عبد الله الخرجي: إطلاق خدمة مجانية لنقل المعتمرين من مطار الملك عبد العزيز إلى الحرم المكي بشروط #نشرة_النهار pic.twitter.com/9kuBwuRtU0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2023

وحسب ما ذكره مراسل قناة “الإخبارية” في تقرير له، قدم مطار الملك عبدالعزيز خدمة النقل الترددي المجاني التي تم إطلاقها منذ فترة قصيرة، وكانت مواكبة مع دخول شهر رمضان.

شروط النقل الترددي

وأضاف أنه سوف يتم إطلاق أوقات هذه الخدمة الترددية المجانية من مطار الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام ومن المسجد الحرام للمطار بشكل ترددي يومي ومجاني، موضحًا أن شروط هذه الخدمة أن يكون المسافر مُحرمًا ولديه موعد في تطبيق نسك لأداء العمرة.

وأشار إلى أن على المسافر المحقق للشروط التوجه مباشرة إلى موقف الحافلات للنقل الترددي في صالة رقم 1 بالدور السفلي من الساعة الثالثة عصرًا لـ الثالثة فجرًا.

ولفت إلى أن العودة إلى المطار تكون في تمام الساعة الخامسة عصرًا للساعة الخامسة فجرًا.