إطلاق خدمة النقل المجاني من مطار الملك عبدالعزيز إلى الحرم المكي صندوق النقد يرفع توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي لـ 3.1% أئمة صلاة التراويح في المسجد النبوي الليلة 4 طرق صحية لطهي الطعام في رمضان تحذير من 5 أمور للنساء الحوامل في الصيام ألمانيا تودِّع الطاقة النووية نهائيًا لقطات للأمطار الغزيرة وجريان السيول بالجوف الشيخ السليمان يوضح موعد بداية إحياء الليالي العشر الأواخر مجلس الوزراء يثمن التوجيه الملكي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي الدولار عند أدنى مستوى منذ 27 عامًا في احتياطيات دول العالم
سخر مطار الملك عبدالعزيز، جهوده لخدمة قاصدي الحرمين في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث أطلق خدمة مجانية لنقل المعتمرين منه إلى الحرم المكي لكن بشروط.
فيديو | مراسل #الإخبارية عبد الله الخرجي: إطلاق خدمة مجانية لنقل المعتمرين من مطار الملك عبد العزيز إلى الحرم المكي بشروط #نشرة_النهار pic.twitter.com/9kuBwuRtU0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2023
وحسب ما ذكره مراسل قناة “الإخبارية” في تقرير له، قدم مطار الملك عبدالعزيز خدمة النقل الترددي المجاني التي تم إطلاقها منذ فترة قصيرة، وكانت مواكبة مع دخول شهر رمضان.
وأضاف أنه سوف يتم إطلاق أوقات هذه الخدمة الترددية المجانية من مطار الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام ومن المسجد الحرام للمطار بشكل ترددي يومي ومجاني، موضحًا أن شروط هذه الخدمة أن يكون المسافر مُحرمًا ولديه موعد في تطبيق نسك لأداء العمرة.
وأشار إلى أن على المسافر المحقق للشروط التوجه مباشرة إلى موقف الحافلات للنقل الترددي في صالة رقم 1 بالدور السفلي من الساعة الثالثة عصرًا لـ الثالثة فجرًا.
ولفت إلى أن العودة إلى المطار تكون في تمام الساعة الخامسة عصرًا للساعة الخامسة فجرًا.