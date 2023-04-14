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لتمكينهم من المساهمة في التنمية

إطلاق مبادرة خلها منهم لدعم منتجات الأسر المنتجة

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ صباحاً
إطلاق مبادرة خلها منهم لدعم منتجات الأسر المنتجة
المواطن - فريق التحرير

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أطلق بنك التنمية مبادرة خلها منهم لدعم منتجات الأسر المنتجة الممكنة والمدعومة من البنك، سعيًا نحو إبراز مدى الإسهامات والمجالات التي يقدمها البنك، والتي تهدف لخلق مجتمع حيوي ومنتج، مع التركيز على تنوع المسارات المهنية والحرفية، والتأكيد على دور الأسر المنتجة في تنمية وتطوير المنتجات المحلية.

دعم وتسويق

وتهدف المبادرة إلى دعم وتسويق منتجات الأسر المنتجة في مختلف مناطق المملكة، مع العمل على نشر التوعية بالتخصصات النوعية للأسر المنتجة، بالإضافة إلى تعزيز جودة الأسر المنتجة بوصفها ذات طابع مختلف وثقافة محلية.

وانطلقت الحملة تحت وسم خلها منهم، حيث تم إنتاج ستة أفلام إعلانية تقوم فكرتها على ترويج تنوع مسارات الأسر المنتجة المدعومة من البنك، من خلال اعتماد أفكار ونماذج إعلانات تسويقية قديمة شهيرة كانت قد رسخت في أذهان المجتمع السعودي، والعمل على محاكاتها لغرض دعم منتجات الأسر المنتجة.

دور فعال

ويعد بنك التنمية الاجتماعية المصدر الرئيس في مجال تقديم خدمات التمويل التنموي والدعم للأسر المنتجة، بهدف تمكين المواطنين والمواطنات من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في النهضة الاقتصادية للوطن، إذ يشكل التمويل التنموي للأسر المنتجة، هدفًا رئيسيًّا في تعزيز كفاءتهم ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم وزيادة مساهمتهم في دفع عجلة الاقتصاد السعودي.

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