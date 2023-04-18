إطلاق نار بالقدس والشرطة تطارد المنفذ موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع المناطق توقعات باستمرار أمطار جازان والباحة حتى الـ 8 مساءً وظائف بـ هيئة تقويم التعليم والتدريب مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 38 مئوية وأبها والباحة الأدنى الدعم السريع تعلن هدنة لوقف إطلاق النار لمدة يوم نماء تطلق حملة اختمها بفطرة لاستقبال زكاة الفطر بالفيديو.. سيول عارمة تحاصر المركبات في حائل ولي العهد أطلق العنان للمارد السعودي.. نقلة هائلة بالمملكة موقف إنساني للمملكة يتجلى في أزمة السودان
أصيب إسرائيليان، اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق نار بالقدس الشرقية، وسط مطاردة لإلقاء القبض على المنفذ، في ثاني عملية في أقل من 24 ساعة.
وأصيب اثنان في إطلاق نار استهدف سيارتهما، صباح اليوم الثلاثاء، في القدس الشرقية، إلا أنهما ليسا في خطر.
من جهتها، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها تحقق في هجوم إرهابي مشتبه به في القدس، بعد إصابة شخصين يبلغان من العمر 48 و 50 عامًا، إثر إطلاق نار في حي الشيخ جراح الذي يعتبر بؤرة للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المدينة المقدسة.
وقالت إنه تم إطلاق النار على الإسرائيليين باستخدام سلاح من نوع كارلو، مشيرة إلى أنها عثرت على السلاح بالقرب من مكان الهجوم.
وذكرت الشرطة أن المنفذ لاذ بالفرار من مكان الحادث، وأنها تقوم بعمليات تفتيش للبحث عنه، بمساعدة مروحية.
وتأتي التطورات الميدانية غداة عملية طعن استهدف إسرائيليًا يبلغ من العمر 36 عامًا، بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون بالضفة الغربية.