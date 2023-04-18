إطلاق نار بالقدس والشرطة تطارد المنفذ

أصيب إسرائيليان، اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق نار بالقدس الشرقية، وسط مطاردة لإلقاء القبض على المنفذ، في ثاني عملية في أقل من 24 ساعة.

إطلاق نار

وأصيب اثنان في إطلاق نار استهدف سيارتهما، صباح اليوم الثلاثاء، في القدس الشرقية، إلا أنهما ليسا في خطر.

من جهتها، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها تحقق في هجوم إرهابي مشتبه به في القدس، بعد إصابة شخصين يبلغان من العمر 48 و 50 عامًا، إثر إطلاق نار في حي الشيخ جراح الذي يعتبر بؤرة للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المدينة المقدسة.

مطاردة المنفذ

وقالت إنه تم إطلاق النار على الإسرائيليين باستخدام سلاح من نوع كارلو، مشيرة إلى أنها عثرت على السلاح بالقرب من مكان الهجوم.

وذكرت الشرطة أن المنفذ لاذ بالفرار من مكان الحادث، وأنها تقوم بعمليات تفتيش للبحث عنه، بمساعدة مروحية.

عملية طعن

وتأتي التطورات الميدانية غداة عملية طعن استهدف إسرائيليًا يبلغ من العمر 36 عامًا، بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون بالضفة الغربية.