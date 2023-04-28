إطلاق نار داخل ثكنة أمنية للداخلية التونسية

كشفت وسائل إعلام تونسية عن سماع دوي إطلاق نار في إحدى الثكنات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التونسية، الأمر الذي أثار الفزع في نفوس المواطنين التونسيين.

صوت إطلاق الرصاص

من جانبه؛ أوضح رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، في تصريح لموزاييك، أن صوت إطلاق الرصاص الذي سُمع اليوم هو ناتج عن تدريبات داخل ثكنة أمنية بباردو.

وطمأن بوزغاية المواطنين الذي نشروا العديد من التدوينات المطالبة بتوضيح حقيقة الأصوات التي سمعت، بأنه لا يوجد ما يدعو للقلق.