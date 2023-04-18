إطلاق نار كثيف في محيط قيادة الجيش السوداني

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وثق مقطع فيديو متداول، إطلاق نار كثيف في محيط القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة السودانية الخرطوم.
إطلاق نار كثيف في محيط القيادة العامة للجيش السوداني في #الخرطوم#السودان #العربية pic.twitter.com/NM4H8mxaBu
— العربية (@AlArabiya) April 18, 2023
يأتي ذلك وسط استمرار القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما منع إيصال المساعدات للمدنيين المتضررين في السودان.
ووثقت قوات الدعم السريع في فيديوهات، حرق جنودها مروحيات تابعة للجيش السوداني، خلال وقوفها في المطار وسط تهليل وفرحة من الجنود.
وفي السابق اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع باقتحام بيوت المدنيين ونشر القناصة داخلها وعلى أسطحها، واتهمهم أيضًا بالتورط في مهاجمة دبلوماسيين في الخرطوم.
يذكر أنه اندلعت صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق من البلاد، أسفرت عن سقوط ضحايا، وَسَط دعوات دولية لوقف إطلاق النار وبدء حوار لحل الأزمة.