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وسط استمرار القتال الكثيف

إطلاق نار كثيف في محيط قيادة الجيش السوداني

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ مساءً
إطلاق نار كثيف في محيط قيادة الجيش السوداني
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، إطلاق نار كثيف في محيط القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة السودانية الخرطوم.

يأتي ذلك وسط استمرار القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما منع إيصال المساعدات للمدنيين المتضررين في السودان.

حرق مروحيات

ووثقت قوات الدعم السريع في فيديوهات، حرق جنودها مروحيات تابعة للجيش السوداني، خلال وقوفها في المطار وسط تهليل وفرحة من الجنود.

وفي السابق اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع باقتحام بيوت المدنيين ونشر القناصة داخلها وعلى أسطحها، واتهمهم أيضًا بالتورط في مهاجمة دبلوماسيين في الخرطوم.

اشتباكات عنيفة

يذكر أنه اندلعت صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق من البلاد، أسفرت عن سقوط ضحايا، وَسَط دعوات دولية لوقف إطلاق النار وبدء حوار لحل الأزمة.

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