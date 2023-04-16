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وسط تجدد الاشتباكات بقاعدة مروي

إطلاق نار وتصاعد دخان بمحيط قيادة الجيش السوداني

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
إطلاق نار وتصاعد دخان بمحيط قيادة الجيش السوداني
المواطن - فريق التحرير

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أفادت قناة “العربية”، بتصاعد دخان كثيف جراء الاشتباكات بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني، وذلك مع انتشار جنود القوات المسلحة أمام برج المراقبة في القيادة العامة.

إطلاق نار

كما سمع دوي إطلاق كثيف للنار في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني، بالإضافة إلى تصاعد أعمدة الدخان من داخل قاعدة مروي الجوي وسط تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.

من جانبها، أعلنت نقابة الأطباء السودانيين عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 78 آخرين في اشتباكات اليوم.

القصر الجوي

ونشرت قوات الدعم السريع في السودان لقطات توثق سيطرتها على القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم بعد الاستيلاء عليه أمس السبت.

ونشر حساب تويتر الخاص بالقوات، مقطع فيديو، يدعي فيه السيطرة الكاملة على القصر، قائلًا: قوات الدعم السريع تحكم سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين أسلحة ومعدات عسكرية ومدرعات.

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