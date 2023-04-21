إطلاق نيران مكثف في الخرطوم رغم هدنة الـ3 أيام

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أفادت رويترز، نقلًا عن شاهد عيان، بإطلاق نيران مكثف استمر في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد إعلان الدعم السريع والجيش هدنة لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم الجمعة.
وقال المصدر: إن هناك أصوات ضربات جوية تدوي من حين لآخر في أنحاء العاصمة السودانية.
ولم يتضح على الفور مصدر إطلاق النار.