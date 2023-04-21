إطلاق نيران مكثف في الخرطوم رغم هدنة الـ3 أيام

أفادت رويترز، نقلًا عن شاهد عيان، بإطلاق نيران مكثف استمر في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد إعلان الدعم السريع والجيش هدنة لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم الجمعة.

ضربات جوية

وقال المصدر: إن هناك أصوات ضربات جوية تدوي من حين لآخر في أنحاء العاصمة السودانية.

ولم يتضح على الفور مصدر إطلاق النار.