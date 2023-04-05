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تضمنت 19 قطًّا ونسرين بنيين ونسرًا أسود

إطلاق 22 طائرًا مهدَّدًا بالانقراض في سماء محمية محمد بن سلمان

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ صباحاً
إطلاق 22 طائرًا مهدَّدًا بالانقراض في سماء محمية محمد بن سلمان
المواطن - واس

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أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية (22) طائرًا بريًّا مهددًا بالانقراض، تضمنت (19) طائرَ قطا ونسرين بنيين ونسرًا أسودَ.

إعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان – في تصريح له بالمناسبة- أن مثل هذه الإطلاقات تأتي ضمن برامج المركز لإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض واستعادة التنوع الأحيائي في بيئاتنا الطبيعية وتعزيز التوازن البيئي وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية الذي يعمل عليه المركز ويعد أولوية له، مؤكدًا أن المراكز المتخصصة في المملكة تضاهي نظيراتها من المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أعلى المعايير المعتمدة.


ولفت إلى أن المركز ينفذ أبحاثًا ويتابع ويرصد التنوع الأحيائي في المناطق المحمية باستخدام التقنيات الحديثة لتعقب المجموعات الفطرية وتوثيق المعلومات المتعلقة بكل محمية، وجمع البيانات، وفهم الممكنات والمخاطر التي تواجه الحياة الفطرية.

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