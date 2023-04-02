إعادة تدوير النفايات سيوفر 77 ألف وظيفة بحلول 2035

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أفاد المدير التنفيذي لمركز إدارة النفايات مشاري القويزاني بأن الاستغناء عن المرادم وإعادة تدوير النفايات سيخلق 77 ألف وظيفة ويقلل من الانبعاثات الكربونية.
فيديو | المدير التنفيذي لمركز إدارة النفايات مشاري القويزاني: الاستغناء عن المرادم وإعادة تدوير النفايات يخلق 77 ألف وظيفة ويقلل الانبعاثات الكربونية #النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/Ly6ZmGYMEK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 2, 2023
وأوضح القويزاني خلال لقائه ببرنامج “النشرة” على “قناة الإخبارية”، أن المركز الوطني لإدارة النفايات بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة وتضافر الشركاء سيحقق عددًا من المخططات الاستراتيجية الشاملة التي تسعى للاستغناء عن المرادم بحلول 2035 بنسبة لا تقل عن 82% لكل أنواع النفايات، وذلك بالتركيز على إعادة التدوير والتسميد وتحويل النفايات إلى طاقة.
وأشار القويزاني إلى أن مركز إدارة النفايات يعمل على تطوير مخططات استرتيجية شاملة، تهدف إلى تحليل مكونات وكميات النفايات المتولدة في مختلف المجموعات الجغرافية بالمملكة، وبناءً عليها سيتم الخروج بنماذج مالية وتشغيلية لقطاع النفايات، إلى جانب الخروج من مجموعة من الفرص الاستثمارية لتحقيق مستهدفات الاستغناء عن المرادم وتعزيز الاقتصاد.
ولفت القويزاني إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناتجة عن ذلك ومنها خلق مجموعة من الوظائف قدرها 77 ألف وظيفة بحلول 2035 ، وخفض الانبعاثات الدفيئة وتعزيز الموارد الطبيعية بالمملكة.