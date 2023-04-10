إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف الأمطار

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الاثنين، إعادة فتح طريق الهدا الرابط بين العاصمة المقدسة والطائف في الاتجاهين بعد توقف الأمطار.

وأوضحت أمن الطرق عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم إعادة فتح طريق الهدا بعد توقف الأمطار وإزالة الصخور المتساقطة ووضوح الرؤية، متمنين السلامة للجميع.

وفي وقت سابق من اليوم ، أعلنت أمن الطرق إغلاق طريق الهدا بسبب هطول الأمطار وحرصًا على سلامة مرتادي الطريق.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان وعسير، كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.