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بعد فوزه على النصر

إعلاميون: الوحدة تأهل بجدارة

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
إعلاميون: الوحدة تأهل بجدارة
المواطن - فريق التحرير

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نال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة إشادة كبيرة من الإعلاميين، بعد نجاحه في التأهل إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

فوز الوحدة ضد النصر

ولعب النصر ضد الوحدة اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز فرسان مكة بهدف دون رد، وتأهله إلى النهائي ليضرب موعدًا مع الهلال.

الوحدة ضد النصر
بوغيل – المصدر @KingCupSA

تأهل تاريخي

وتفاعل الإعلاميون والجماهير مع التأهل التاريخي لفرسان مكة إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وأثنوا على أداء كتيبة لويس سييرا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب القانوني محمد الدويش: “فريق الوحدة يستحق.. في النصر لا أحد يستحق!”، وعلق وحيد بغدادي قائلًا: “ألف مليون مبروك فرسان مكة، تأهل مستحق عن جدارة أمام النصر لنهائي كاس خادم الحرمين الشريفين، أبطال وفالكم التوفيق”.

الوحدة
لاعبو الفريق – المصدر @KingCupSA

وعلق فهد العنقري قائلًا: “الوحدة بعد 53 سنة وصلوا للنهائي، والنصر لسا.. وش عذرك يا عالمي؟”، وكتب القانوني أحمد الأمير: “لا جديد الوحدة يهزم النصر بفريقه الجديد.. ألف مبروك للوحدة حظ أوفر للنصر”.

وقال الإعلامي خلف ملفي: “مبروك فرسان مكة المفاجأة الذهبية التأهل للنهائي والفوز بهدف رغم (طرد الحافظ) بالبطاقة الثانية الدقيقة 52.. النصر أهدر فرصًا تضمن الفوز في أربع مباريات!!، نجومه رونالدو وتاليسكا وجوستافو وغريب تائهون!!”.

وتابع الإعلامي عدنان جستنيه: “ألف مليون مبروك للوحدة إدارة ولاعبين ولمدربه الفذ سييرا ولجماهيره فوزًا مستحقًّا وبجدارة على نصر بلا نصر وبحظ وبلا حظ وتأهل بعشرة لاعبين ليلعب النهائي أمام الهلال.. آه منك دنيا دوارة”.

الوحدة
لاعبو الفريق – المصدر @alwehdaclub1
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