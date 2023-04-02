إعلاميون: ركلة جزاء الهلال ضد الخليج غير صحيحة

علق الإعلاميون والنقاد الرياضيون، عدنان جستنيه وبندر الدبيخي وتركي الحربي على ركلة الجزاء التي احتُسبت لفريق الهلال في مباراة الخليج في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن، وأحرز منها النيجيري أوديون إيجالو الهدف الثاني لـ أزرق الرياض.

بعد العودة لتقنية الـVAR.. حكم المباراة يقرر احتساب ركلة جزاء لصالح #الهلال#الهلال_الخليج | #SSC pic.twitter.com/9Qo4GRzvbT — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 1, 2023

وقال الناقد عدنان جستنيه: ” ركلة جزاء غير صحيحة للهلال، ثقوا تمامًا ليس غايتي استفزاز جماهير الأزرق، أرى أنها ركلة جزاء غير صحيحة ولم أُلاحظ أي إعاقة للاعب الهلالي”.

أغرب ركلة جزاء !

أما بندر الدبيخي فقال: ” أغرب ركلة جزاء في العالم”.

بينما علق الإعلامي تركي الحربي قائلًا: ” بحصوله على ضربة الجزاء الثامنة، أزرق العاصمة يعتلي صدارة دوري ضربات الجزاء ومن أقل عدد مباريات، مع نهاية شهر الخير كم تتوقعون يكون الرقم”.

الهلال يفوز بثنائية

ونجح النيجيري أوديون إيجالو في إحراز الهدف الأول لأزرق الرياض بمهارة فردية في الدقيقة الـ40، ثم عزز اللاعب ذاته بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، حافظ أزرق الرياض على تقدمه ليفوز بثنائية ويُصبح رصيده 42 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد نادي الخليج عند 17 نقطة في المركز الـ15 ” قبل الأخير”

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، خليفة الدوسري، محمد البريك، جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو”.

وغاب عن الهلال في لقاء الخليج، اللاعب سالم الدوسري وذلك بعد إصابته في مفصل القدم جراء مشاركته الأخيرة مع المنتخب السعودي في معسكر جدة في توقف شهر مارس الدولي.